Zalando Aktie News: Zalando am Montagmittag in Rot

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 24,96 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 24,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 24,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 138.640 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,60 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,61 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 56,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,43 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 07.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 06.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Experten taxieren den Zalando-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,813 EUR je Aktie.

