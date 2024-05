Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag auf rotem Terrain

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 25,06 EUR ab.

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 25,06 EUR ab. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,97 EUR nach. Bei 25,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 24.729 Zalando-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,60 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2023. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 30,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 15,95 EUR fiel das Papier am 18.01.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 36,35 Prozent Luft nach unten.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,43 EUR je Zalando-Aktie an.

Zalando gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,15 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,24 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,813 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX letztendlich freundlich

Freundlicher Handel: DAX schlussendlich auf grünem Terrain

Zalando-Aktie legt zu: Berenberg stuft Zalando hoch