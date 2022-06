Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel Zalando 29,33 EUR

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13.06.2022 16:22:00 Uhr mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 29,26 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 29,08 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.272.099 Zalando-Aktien.

Bei 105,90 EUR markierte der Titel am 08.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 29,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,62 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 61,92 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 05.05.2022 vor. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,14 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Zalando im vergangenen Quartal 2.205,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zalando 2.237,80 EUR umsetzen können.

Am 04.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,18 EUR fest.

