Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagvormittag freundlich

Um 09:05 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 25,27 EUR. Bei 25,39 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 25,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.668 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 45,81 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 81,28 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 19,18 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.09.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 24,10 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,77 EUR.

Zalando gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Zalando ein Ergebnis je Aktie von -0,24 EUR vermeldet. Der Umsatz lag bei 2.255,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.205,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 01.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,589 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

