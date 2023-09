Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 24,83 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 24,83 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 24,65 EUR. Bei 24,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 20.588 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 45,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 30.09.2022 Kursverluste bis auf 19,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,17 EUR.

Zalando ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR gegenüber 0,05 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.556,30 EUR – das entspricht einem Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,638 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie deutlich schwächer: Zalando verlängert Verträge seiner beiden Co-CEOs

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Zalando-Investition eingebracht

August 2023: So schätzen Experten die Zalando-Aktie ein