Zalando Aktie News: Zalando steigt am Montagmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 21,48 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:44 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 21,48 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 21,61 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 222.426 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 113,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (19,89 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 7,43 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 33,90 EUR.

Am 01.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.349,10 EUR gelegen.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,616 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone

XETRA-Handel LUS-DAX im Minus