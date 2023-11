Zalando Aktie News: Zalando verbilligt sich am Montagvormittag

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 21,38 EUR ab.

Die Zalando-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 21,38 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Zalando-Aktie bis auf 21,36 EUR. Bei 21,51 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.003 Zalando-Aktien.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 114,27 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 19,89 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 33,90 EUR an.

Am 01.11.2023 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.02.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,616 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich mit Abgaben

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Verlustzone

XETRA-Handel LUS-DAX im Minus