Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 39,97 EUR ab. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 39,48 EUR nach. Bei 40,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 607.273 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 64,28 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 37,82 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 19,18 EUR. Mit Abgaben von 108,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,64 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 02.11.2022 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 2.349,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.733,10 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Zalando wird am 07.03.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 29.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,244 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

