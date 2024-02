Zalando Aktie News: Zalando am Mittag im Aufwind

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 19,32 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Zalando-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 19,32 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 19,35 EUR. Bei 19,08 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 165.732 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 41,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 53,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2024). Mit einem Kursverlust von 17,44 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 30,82 EUR.

Am 02.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,680 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

