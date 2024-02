Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag schwächer

Zalando im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 19,18 EUR abwärts.

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 19,18 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 18,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,08 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.684 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 41,47 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 53,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 16,84 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,82 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 02.11.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.274,90 EUR – das entspricht einem Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 13.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.02.2025 erwartet.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,680 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

