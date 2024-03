Zalando Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Zalando

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 21,96 EUR.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 21,96 EUR. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,62 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,63 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 1.913.089 Aktien.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 39,22 EUR an. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 44,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 27,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,90 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 02.11.2023 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,14 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.349,10 EUR US-Dollar umgesetzt.

Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,868 EUR in den Büchern stehen haben wird.

