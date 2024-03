Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Zalando

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Zalando. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 22,65 EUR.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 22,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 22,33 EUR. Bei 22,63 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 170.319 Zalando-Aktien gehandelt.

Bei 39,22 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 73,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.01.2024 (15,95 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,82 EUR.

Am 02.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,869 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

