Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 37,09 EUR zu. Bei 37,25 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 37,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 127.162 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 19,18 EUR fiel das Papier am 30.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 93,38 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 41,71 EUR.

Am 02.11.2022 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz lag bei 2.349,10 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.283,40 EUR erwirtschaftet worden.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,614 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

