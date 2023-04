Zalando Aktie News: Zalando steigt am Freitagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Zalando 37,16 EUR

Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 37,57 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 37,65 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 334.100 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 45,81 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 17,99 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 95,88 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 41,71 EUR an.

Zalando ließ sich am 02.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig wurden 2.349,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.283,40 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 04.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 02.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,614 EUR im Jahr 2023 aus.

