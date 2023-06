Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochmittag fester

Aktien in diesem Artikel Zalando 25,97 EUR

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 25,84 EUR. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,89 EUR an. Mit einem Wert von 25,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 391.595 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 77,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.09.2022 (19,18 EUR). Mit einem Kursverlust von 25,77 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 41,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 04.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.255,60 EUR umgesetzt, gegenüber 2.205,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 03.08.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 01.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,586 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

