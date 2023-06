Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Zalando 26,00 EUR

Um 15:52 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 26,23 EUR zu. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,37 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.018.997 Zalando-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Gewinne von 74,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 19,18 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 36,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 41,77 EUR je Zalando-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 04.05.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,15 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ein EPS von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.255,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2.205,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 01.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,586 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

