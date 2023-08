Zalando Aktie News: Zalando am Montagvormittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 28,08 EUR ab.

Die Zalando-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 28,08 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 27,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 64.457 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 46,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 40,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 03.08.2023. Das EPS lag bei 0,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Zalando einen Gewinn von 0,05 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Zalando 2.556,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2.623,00 EUR umgesetzt worden.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Zalando veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Zalando-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,624 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

