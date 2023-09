Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Zalando zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Zalando-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 24,83 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Zalando-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 24,83 EUR. Bei 24,99 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,83 EUR nach. Bei 24,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 13.450 Zalando-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 45,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,18 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 22,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 39,17 EUR.

Zalando veröffentlichte am 03.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ein EPS von 0,05 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.556,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Zalando am 02.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

In der Zalando-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,638 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

