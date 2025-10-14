Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 27,50 EUR zu.

Das Papier von Zalando legte um 11:38 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,6 Prozent auf 27,50 EUR. In der Spitze gewann die Zalando-Aktie bis auf 27,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,43 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 370.123 Zalando-Aktien.

Bei einem Wert von 40,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.02.2025). Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 31,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 22,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 37,80 EUR aus.

Am 05.08.2025 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,37 EUR, nach 0,37 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 2,84 Mrd. EUR gegenüber 2,64 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 präsentieren. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,29 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

