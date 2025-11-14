Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 23,13 EUR.
Die Zalando-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 23,13 EUR. Die Zalando-Aktie sank bis auf 22,99 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 23,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 390.013 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 40,08 EUR erreichte der Titel am 18.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 73,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 22,12 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.
Zalando-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,58 EUR je Zalando-Aktie an.
Zalando ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,02 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 2,39 Mrd. EUR eingefahren.
Zalando dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 26.02.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 1,26 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
