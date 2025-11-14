Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Nachmittag südwärts
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 23,08 EUR.
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 23,08 EUR. Die Zalando-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,90 EUR ab. Bei 23,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 764.242 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 73,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 22,12 EUR. Mit Abgaben von 4,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 37,58 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.11.2025. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Zalando ebenfalls ein EPS von 0,17 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 3,02 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je Zalando-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,26 EUR fest.
Analysen zu Zalando
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.2025
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.2025
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
