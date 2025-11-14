Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag mit Einbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 23,56 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 23,56 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 23,41 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,50 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 46.047 Aktien.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 70,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 22,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,11 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Zalando 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,58 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zalando am 06.11.2025. Mit einem EPS von 0,06 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Zalando mit 0,17 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Zalando wird am 26.02.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 1,26 EUR im Jahr 2025 aus.

