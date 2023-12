Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag auf Höhenflug

Aktienentwicklung

Die Aktie von Zalando zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,5 Prozent auf 21,65 EUR zu.

Das Papier von Zalando legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,5 Prozent auf 21,65 EUR. Bei 21,65 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 21,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 240.309 Zalando-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 45,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 111,59 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2023 bei 19,89 EUR. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 8,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 33,90 EUR angegeben.

Am 01.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,654 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

