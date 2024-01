Zalando Aktie News: Anleger schicken Zalando am Montagvormittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 18,18 EUR abwärts.

Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 18,18 EUR abwärts. Bei 18,00 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 64.117 Zalando-Aktien umgesetzt.

Bei 45,81 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 151,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.01.2024 bei 17,99 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,07 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,15 EUR.

Am 01.11.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,656 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

