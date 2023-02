Zalando Aktie News: Zalando verteidigt am Mittwochnachmittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel Zalando 39,40 EUR

Kaum Ausschläge verzeichnete die Zalando-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 04:07:12 Uhr bei 39,65 EUR. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 40,14 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Zalando-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,35 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 605.454 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 64,28 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 38,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,18 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 106,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 39,64 EUR.

Am 02.11.2022 lud Zalando zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.349,10 EUR – eine Minderung von 14,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.733,10 EUR eingefahren.

Am 07.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.02.2024 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,244 EUR je Aktie belaufen.

