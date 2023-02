Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag nahe Nulllinie

Aktien in diesem Artikel Zalando 39,40 EUR

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Zalando-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 39,63 EUR. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 39,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,52 EUR nach. Mit einem Wert von 39,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 14.614 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 64,28 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.02.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zalando-Aktie somit 38,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (19,18 EUR). Abschläge von 106,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,64 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 02.11.2022 vor. Mit einem Umsatz von 2.349,10 EUR, gegenüber 2.733,10 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,05 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Zalando am 07.03.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 29.02.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,244 EUR je Aktie aus.

