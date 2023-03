Zalando Aktie News: Anleger setzen Zalando am Mittwochmittag unter Druck

Aktien in diesem Artikel Zalando 34,00 EUR

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 6,4 Prozent auf 33,80 EUR. Bei 33,80 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 35,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 360.541 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 34,50 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 19,18 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 76,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,71 EUR aus.

Zalando gewährte am 02.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 2.349,10 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.283,40 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 02.05.2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2022 0,252 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

