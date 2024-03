Zalando Aktie News: Zalando macht am Mittag Boden gut

So bewegt sich Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 22,87 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 3,4 Prozent auf 22,87 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zalando-Aktie bei 22,89 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,94 EUR. Bisher wurden via XETRA 679.159 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,22 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,49 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,95 EUR am 18.01.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,26 Prozent.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,90 EUR für die Zalando-Aktie.

Am 02.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,840 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

XETRA-Handel LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt schlussendlich

Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagnachmittag schwächer