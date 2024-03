Zalando Aktie News: Zalando reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 22,66 EUR zu.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 22,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 22,98 EUR. Bei 21,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 1.629.837 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2023 auf bis zu 39,22 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 73,08 Prozent Luft nach oben. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 29,61 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Zalando-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Zalando-Aktie bei 30,90 EUR.

Am 02.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Umsatzseitig standen 2.274,90 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zalando 2.349,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 01.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,840 EUR je Zalando-Aktie.

Redaktion finanzen.net

