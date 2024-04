Zalando Aktie News: Zalando präsentiert sich am Mittag stärker

Kurs der Zalando

Die Aktie von Zalando gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 27,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 27,05 EUR zu. Die Zalando-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 27,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,30 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 478.867 Aktien.

Am 18.04.2023 markierte das Papier bei 38,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 41,00 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zalando-Aktie 69,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Zalando-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 31,60 EUR.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Am 01.05.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zalando einen Gewinn von 0,847 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Börse Frankfurt in Rot: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone