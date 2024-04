Zalando Aktie News: Zalando legt am Nachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 27,05 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,9 Prozent im Plus bei 27,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Zalando-Aktie bei 27,38 EUR. Bei 26,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 870.156 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2023 auf bis zu 38,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 29,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.01.2024 bei 15,95 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 41,04 Prozent sinken.

Zalando-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 31,60 EUR.

Am 02.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,847 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

Börse Frankfurt in Rot: DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone