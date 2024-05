Zalando Aktie News: Zalando gibt am Mittag nach

Zalando im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 24,38 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 24,38 EUR ab. Der Kurs der Zalando-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 24,28 EUR nach. Bei 24,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 168.771 Stück gehandelt.

Am 28.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 32,17 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 24,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,95 EUR. Dieser Wert wurde am 18.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Zalando-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,43 EUR für die Zalando-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 07.05.2024. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,63 Prozent auf 2,24 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2,26 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,813 EUR im Jahr 2024 aus.

