Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Die Aktie von Zalando gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Zalando gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 24,50 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 24,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 24,28 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 411.116 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 28.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,17 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 31,31 Prozent wieder erreichen. Am 18.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 34,90 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 32,43 EUR.

Zalando ließ sich am 07.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,15 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,24 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,26 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Zalando am 06.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,813 EUR je Aktie aus.

