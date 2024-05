Zalando Aktie News: Zalando gibt am Vormittag ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Zuletzt ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 24,57 EUR.

Die Zalando-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 24,57 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 24,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,57 EUR. Zuletzt wechselten 19.254 Zalando-Aktien den Besitzer.

Bei 32,17 EUR erreichte der Titel am 28.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 30,93 Prozent zulegen. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 35,08 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,43 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando veröffentlichte am 07.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,15 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,24 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,26 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Am 31.07.2025 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,813 EUR je Zalando-Aktie.

