Zalando Aktie News: Zalando am Donnerstagnachmittag verlustreich

Um 16:26 Uhr rutschte die Zalando-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,5 Prozent auf 25,49 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 25,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,00 EUR. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 1.452.846 Aktien.

Bei 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 79,72 Prozent Luft nach oben. Am 30.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 40,29 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,15 EUR gegenüber -0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.255,60 EUR im Vergleich zu 2.205,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Experten kalkulieren am 01.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Zalando.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,587 EUR je Zalando-Aktie.

