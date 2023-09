Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 25,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 09:06 Uhr 1,5 Prozent. Die Zalando-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,55 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.309 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Am 30.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,18 EUR ab. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 33,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 39,17 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 03.08.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,05 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.556,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.623,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Zalando am 02.11.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,96 EUR je Aktie in den Zalando-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Zalando-Aktie deutlich schwächer: Zalando verlängert Verträge seiner beiden Co-CEOs

DAX 40-Wert Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Zalando-Investition eingebracht

August 2023: So schätzen Experten die Zalando-Aktie ein