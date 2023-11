Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Kursplus

Zalando im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 24,04 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 24,04 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 24,67 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,67 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 755.461 Zalando-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 45,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 90,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 19,89 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,90 EUR an.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2.349,10 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,649 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

