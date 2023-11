Zalando Aktie News: Zalando zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zalando im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Zalando. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 24,02 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Zalando zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 24,02 EUR. In der Spitze legte die Zalando-Aktie bis auf 24,67 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.327.257 Zalando-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,81 EUR) erklomm das Papier am 03.02.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 90,72 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 19,89 EUR. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 20,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,90 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 01.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,14 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Zalando wird am 29.02.2024 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,649 EUR je Zalando-Aktie.

