Zalando Aktie News: Zalando macht am Mittwochvormittag Boden gut

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 23,60 EUR zu.

Die Zalando-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 23,60 EUR. Bei 23,80 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.786 Zalando-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,81 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zalando-Aktie 94,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2023 (19,89 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,74 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,90 EUR für die Zalando-Aktie.

Zalando gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.274,90 EUR – das entspricht einem Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Zalando-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,649 EUR je Zalando-Aktie.

