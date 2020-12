Zalando-Aktie aktuell: Zalando schwächer

Aktien in diesem Artikel Zalando 82,76 EUR

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 82,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 82,84 EUR. Bei 84,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 211.772 Zalando-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.11.2020 erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,33 EUR ab.

Das durchschnittliche Kursziel der Zalando-Aktie wird bei 80,39 EUR angegeben. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,947 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Zalando ist ein Online-Versandhändler für Mode und Lifestyle. Zalando’s Angebot aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik reicht von bekannten Trendmarken und gefragten Designerlabels bis hin zu lokalen Labels. Insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und ist in 17 Ländern auf dem europäischen Markt aktiv.

