Zalando Aktie News: Zalando am Mittag mit Kursplus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zalando nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,1 Prozent auf 23,14 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,1 Prozent auf 23,14 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Zalando-Aktie bisher bei 23,19 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 738.036 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 45,81 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 97,97 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 19,89 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Zalando-Aktie liegt somit 16,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,90 EUR für die Zalando-Aktie aus.

Am 01.11.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,654 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

