Zalando Aktie News: Anleger greifen bei Zalando am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Zalando legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 22,64 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 22,64 EUR. Die Zalando-Aktie legte bis auf 23,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 22,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.698.330 Zalando-Aktien.

Bei 45,81 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 102,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 19,89 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2023 erreicht. Abschläge von 12,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,90 EUR je Zalando-Aktie aus.

Zalando gewährte am 01.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Zalando hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,14 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR im Vergleich zu 2.349,10 EUR im Vorjahresquartal.

Zalando wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 29.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Zalando ein EPS in Höhe von 0,654 EUR in den Büchern stehen haben wird.

