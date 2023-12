Zalando Aktie News: Zalando am Freitagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Zalando. Das Papier von Zalando befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,6 Prozent auf 21,86 EUR ab.

Um 09:05 Uhr ging es für die Zalando-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 21,86 EUR. In der Spitze büßte die Zalando-Aktie bis auf 21,79 EUR ein. Bei 22,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 103.500 Zalando-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 109,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 19,89 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,03 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 33,90 EUR.

Am 01.11.2023 äußerte sich Zalando zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.274,90 EUR – das entspricht einem Minus von 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Zalando im Jahr 2023 0,654 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

