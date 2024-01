Zalando Aktie News: Zalando fällt am Mittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 17,63 EUR.

Die Zalando-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 17,63 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Zalando-Aktie bei 17,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,52 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 636.357 Zalando-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,81 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 159,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 16.01.2024 Kursverluste bis auf 17,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 2,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 32,65 EUR.

Zalando ließ sich am 01.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Zalando hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Zalando möglicherweise am 27.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,667 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zalando-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schließt im Minus

Börse Frankfurt: DAX verliert schlussendlich

XETRA-Handel LUS-DAX schwächelt am Montagnachmittag