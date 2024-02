Zalando Aktie News: Zalando am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Zalando-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 20,37 EUR.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 20,37 EUR zu. Der Kurs der Zalando-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 20,43 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,19 EUR. Bisher wurden heute 434.454 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 41,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 103,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 18.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Zalando-Aktie damit 27,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,82 EUR an.

Am 02.11.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zalando in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.349,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Zalando am 13.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 27.02.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,680 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

