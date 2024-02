Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Zalando. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 19,95 EUR.

Das Papier von Zalando befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 19,95 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Zalando-Aktie bei 19,94 EUR. Bei 20,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 924.579 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 41,47 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 107,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Bei 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 20,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,82 EUR je Zalando-Aktie aus.

Am 02.11.2023 hat Zalando die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.349,10 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.274,90 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Zalando-Gewinn in Höhe von 0,680 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

