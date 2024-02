Zalando Aktie News: Zalando verteuert sich am Freitagvormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 20,18 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Zalando-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 20,18 EUR zu. Kurzfristig markierte die Zalando-Aktie bei 20,39 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,19 EUR. Bisher wurden heute 50.679 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,47 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 105,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,95 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,96 Prozent könnte die Zalando-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Zalando-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,82 EUR an.

Zalando veröffentlichte am 02.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,14 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,16 Prozent auf 2.274,90 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 2.349,10 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Zalando rechnen Experten am 27.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,680 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

