Zalando Aktie News: Zalando tendiert am Mittag südwärts

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 26,81 EUR ab.

Der Zalando-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 26,81 EUR. Die Zalando-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,28 EUR nach. Bei 26,38 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 335.204 Zalando-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,14 EUR) erklomm das Papier am 18.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Zalando-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.01.2024 Kursverluste bis auf 15,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zalando-Aktie derzeit noch 40,51 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Zalando-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zalando 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,60 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Zalando am 02.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Zalando ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Zalando mit einem Umsatz von insgesamt 2.274,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.349,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,16 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zalando-Aktie in Höhe von 0,857 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

