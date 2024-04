Zalando Aktie News: Zalando am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 26,52 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Zalando-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 26,52 EUR ab. Die Zalando-Aktie sank bis auf 26,28 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.352 Zalando-Aktien.

Am 18.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 38,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie. Bei einem Wert von 15,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.01.2024). Der aktuelle Kurs der Zalando-Aktie ist somit 39,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zalando-Aktie bei 31,60 EUR.

Am 02.11.2023 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Zalando ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,16 Prozent zurück. Hier wurden 2.274,90 EUR gegenüber 2.349,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 07.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Zalando die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,857 EUR je Zalando-Aktie.

