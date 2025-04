Zalando Aktie News: Zalando gibt am Vormittag ab

Blick auf Zalando-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Zalando. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 33,53 EUR.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,3 Prozent auf 33,53 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Zalando-Aktie bis auf 33,28 EUR. Bei 33,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23.449 Zalando-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (40,08 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zalando-Aktie mit einem Kursplus von 19,53 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,26 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,55 EUR.

Zalando ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,30 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Zalando einen Umsatz von 3,06 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Zalando Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Zalando-Anleger Experten zufolge am 30.04.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Zalando im Jahr 2025 1,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

